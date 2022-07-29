Москва, 29 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Россия с уважением относится к суверенитету Китая. Об этом 29 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Китая в переговорах с США по Тайваню.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая. И считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», — заявил Песков.

«И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряжённость, а мир и так перенапряжён обилием региональных и общемировых проблем. Конечно, подобные шаги могут иметь только деструктивный характер», — указал он.