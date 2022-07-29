Калининград, 29 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Нестеровском округе Калининградской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 29 июля заявил Россельхознадзор.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

Отмечается, что споры чумы выявлены в пробе биоматериала домашней свиньи в посёлке Краснолесье. Сейчас в Нестеровском округе проводятся противоэпидемические мероприятия в виде карантина.

Добавим, что последний раз в Калининградской области была выявлена АЧС в 2017 году.