Вашингтон, 29 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Инвестиционный климат в Грузии имеет ряд существенных недостатков, особенно это касается того, как коммерческие споры разбираются в судах. Об этом говорится в отчёте, обнародованном Госдепом США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Существует несколько различных законов и кодексов, регулирующих коммерческую деятельность, но нет специализированных судов, таких как коммерческий суд, которые рассматривают коммерческие споры», — говорится в отчёте.

В Госдепе заявили, что судебные споры в республике могут затянуться на годы. Кроме того, американские дипломаты отмечают избирательное применение законов в стране.

В отчёте также напомнили о срыве строительства глубоководного порта в Анаклии. Правительство Грузии разорвало договор на его возведение в январе 2020 года и до сих пор не объявило новый тендер.

Стоит отметить, что в июле 2020 года правительство Грузии разорвало контракт с американской нефтедобывающей компанией Frontera Resources Corporation на поиск и добычу нефти на грузинской территории. Американское предприятие судилось по этому поводу, но Международный арбитражный трибунал признал правоту грузинской стороны.