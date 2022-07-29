Минск, , 13:11 — REGNUM Из-за ряда недружественных действий властей Великобритании в отношении Белоруссии Минск отзывает своего посла в Лондоне. Об этом 29 июля рассказал журналистам белорусский министр иностранных дел Анатолий Глаз.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», — сказал он.

Также Глаз уточнил, что такой отзыв не означает того, что будут закрыты каналы коммуникации с британской стороной и добавил, что полноценное дипломатическое присутствие Белоруссии будет восстановлено после того, как в правительстве Британии появятся «ответственные политики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермь и Минск могут быть связаны прямыми авиарейсами.