Москва, , 13:11 — REGNUM Рубль 28 июля растерял очки, набранные днем ранее — доллар снова активно тестировал отметку 61 руб., закрывшись непосредственно под ним, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 29 июля, инициатива остается на стороне долларовых быков, но в целом движения выглядят скованными, и основное внимание по-прежнему сфокусировано на уровне 61 руб., который вернулся в игру после пробоя зоны 59 руб. ранее на этой неделе.

Динамика пары подтверждает оторванность рубля от внешних площадок, где доллар США несет потери по всему спектру рынка, зализывая раны после заседания Федрезерва, который дал согнал о замедлении повышения ставок.

Примечательно, что российская валюта также не получила значимой поддержки со стороны пиковых выплат в рамках налогового периода. К растущей нефти «россиянин» тоже равнодушен.

Такое повешение рубля, возможно, говорит о подготовке к подтверждению разворота от многолетних максимумов, достигнутых на отметке 50 за доллар ровно месяц назад.

Техническая картина тоже продолжает меняться в пользу USD, который наметит путь в коридор 65-67 руб. в случае подтверждения прорыва 61 руб.

Среднесрочная цель остается на уровне 70 руб. с оглядкой на ожидаемое возобновление модифицированного бюджетного правила, над которым работают власти РФ с целью охлаждения курса рубля», — пояснил эксперт.

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