Самара, 29 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве было подписано между общественными палатами Самарской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Novreg.ru Восстановление повреждённой дороги

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Сообщается, что подписание документа состоялось 28 июля на молодежном форуме «iВолга» в Самарской области.

Отмечается, что документ предполагает взаимодействие в социальной и экономической сферах, работу по поддержке институтов гражданского общества, расширению международных и общественных связей, а также дружественные отношения между Самарской областью и Донецкой Народной Республикой.

По слова заместителя председателя общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой, сотрудничество с Самарской областью очень важно для региона. Она также напомнила, что благодаря Самарской области в городе Снежное на Донбассе происходят колоссальные изменения.

«Там сейчас идет процесс восстановления социальных учреждений, ремонтируются дороги, вывозится мусор. Когда были при Украине, мы такого не видели. Мы знаем: все, что вы обещаете, вы реально делаете. Большое спасибо за это. Мы будем с вами. Мы станем одной великой Россией. Мы вернемся домой!» — приводит пресс-служба ее слова.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в сложнейших условиях жители Донбасса проявляют характер, не теряют уверенность и двигаются к достижению всех целей.

«Сейчас у нас в Снежном и руководители различных подразделений, и служащие. Они многое из этого берут на вооружение, когда нужно не регламенты писать, а просто взять и сделать день в день», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров сообщил, что для кооперации с Донбассом нужно убрать некоторые законодательные барьеры, которые этому мешают.

Отмечается, что полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обещал поддержать инициативы в данном направлении.