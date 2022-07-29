Донецк, 29 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населённые пункты Пантелеймоновка, Широкая Балка и Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено две ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган».

Кроме того, отмечается, что в 11:50 украинские нацисты выпустили шесть мин калибром 120 мм по Широкой Балке и в 11:55 — семь снарядов калибра 155 мм по Новолуганскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Народная милиция республики добилась успехов на авдеевском направлении.