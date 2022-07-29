Минск, 29 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Участницы группы «Тату» анонсировали совместное шоу OVION SHOW. Лена Катина и Юлия Волкова опубликовали афишу мероприятия в своих аккаунтах в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 июля.

Цитата из видеоинтервью Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова

Как указано на изображении, концерт коллектива пройдёт 3 сентября 2022 года в Минске (Белоруссия). Помимо группы «Тату» на сцену выйдут Dj Smash, Дана Соколова, рэпер Мот и Люся Чеботина.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о воссоединении группы «Тату» появились ещё в 2021 году, однако они были вызваны готовящимся трибьют-шоу в честь 20-летия проекта. Тогда участницы коллектива лишь выступали с другими артистами и отрицали своё воссоединение.