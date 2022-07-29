Подгорица, 29 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. С 29 июля на 14 дней в Черногории ввели обязательное ношение медицинских масок в магазинах, аптеках, государственных и общественных учреждениях. Ранее было рекомендовано ношение масок в аэропортах и зданиях вокзалов и автостанций.

https://pixabay.com Маска

Такие меры власти приняли из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. За сутки выявили 944 новых случая.

В стране насчитывается 6398 активных случаев болезни.