Черкесск, 29 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия направила в республики Донбасса для военнослужащих, выполняющих свой долг в ходе спецоперации, 25 тонн питьевой воды. Три большегруза повезли гуманитарную помощь 28 июля в Ростовскую область, откуда её переправят в Донбасс.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Помощь военным отправили председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который решил поддержать военнослужащих из Карачаево-Черкесии, и сенатор РФ Крым Казаноков», — пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Напомним, ранее из Карачаево-Черкесии было направлено жителям Донбасса и российским бойцам более 300 тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, детского питания и книг на русском языке.