Красногорск, , 13:04 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 29 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 328 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 86 случаев больше аналогичного показателя 28 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 242 человек, а днём ранее — у 596 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 422 новых случая заражения коронавирусом.

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