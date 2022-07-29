* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 13:11 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Ирака провели серию операций, направленных на ликвидацию спящих ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 июля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление официального представителя минобороны Ирака полковника Яхью Расула.

Вертолёт ВВС Ирака U.S. Air Force

По его словам, в рамках одной из операций, военными самолётами ВВС Ирака был нанесён удар по укрытиям террористов в провинции Нейнава.

«Наши ВВС, используя самолёты F-16, нанесли успешные воздушные удары по одному из укрытий боевиков в горах Адайя, в провинции Нейнава. В результате удара были ликвидированы все члены террористической ячейки в составе восьми человек», — заявил Яхья Расул.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.