Москва, , 13:04 — REGNUM Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в сезоне 2022/23 не будут показаны по телеканалу «Матч ТВ». Об этом 29 июля сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

Футбол по телевизору (сс) Sharon Hahn Darlin

«Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии сезона-2022/23, но договор не расторгнут», — приводят слова Тащина «Ведомости».

По его словам, «Матч ТВ» надеется реализовать свои планы на год позже, когда «ситуация стабилизируется».

Он добавил, что теоретически возможно, что трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона 2022/23 «при изменении политической обстановки».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Английская премьер-лига (АПЛ) приостановила контракт с «Матч ТВ» на трансляцию матчей.

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