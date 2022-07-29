Ульяновск, 29 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновске группа местных жителей обвиняется в организации казино и проведении незаконных азартных игр. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

В поле зрения правоохранителей попали четверо ульяновцев. Следствие полагает, что они незаконно организовали проведение азартных игр с использованием интернета и игрового оборудования. По версии управления, в качестве площадок использовались арендуемые помещения в Заволжском и Засвияжском районах Ульяновска, а также в посёлке Чердаклы Чердаклинского района.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками управлений ФСБ и СКР при силовой поддержке «гвардейцев». Всего изъято более 30 игровых автоматов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой»).

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновске вынесен обвинительный приговор пятерым членам преступной группы, незаконно проводившей азартные игры. Организаторы нелегального бизнеса получили реальные сроки.

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