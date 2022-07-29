Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 29 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории автозаправочной станции у села Авило-Успенка Матвеево-Курганского района загорелась цистерна с дизельным топливом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 июля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенная АЗС

Инцидент случился около 11:45 мск на въезде в населённый пункт. Огонь вспыхнул в стационарной ёмкости при сливе топлива из топливозаправщика. Как уточнили в ведомстве, на момент возгорания ёмкости были пустые, произошло воспламенение паров. Площадь пожара составила 110 кв. метров.

Пожар оперативно удалось локализовать. В 12:25 мск объявлено о ликвидации открытого горения.

На месте работают 29 человек и 12 единиц техники.