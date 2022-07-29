Вашингтон, 29 июля 2022, 13:25 — REGNUM В Сеть выложили трейлер картины «Дом тьмы». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 29 июля.
В опубликованном ролике зрителям показывают таинственную девушку в исполнении Кейт Босуорт, которая обманным путём заманивает к себе домой мужчину для осуществления корыстного замысла. Премьера ленты намечена на 9 сентября 2022 года.
Напомним, режиссёром «Дома тьмы» выступит Нил ЛаБьют («Смерть на похоронах»). Вместе с Кейт Босуорт в фильме также сыграют Джастин Лонг, Джиа Кроватин и Люси Уолтерс.
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