Вашингтон, 29 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер картины «Дом тьмы». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 29 июля.

Кадр из трейлера Кейт Босуорт в фильме «Дом тьмы» режиссёра Нила ЛаБьюта

В опубликованном ролике зрителям показывают таинственную девушку в исполнении Кейт Босуорт, которая обманным путём заманивает к себе домой мужчину для осуществления корыстного замысла. Премьера ленты намечена на 9 сентября 2022 года.

Напомним, режиссёром «Дома тьмы» выступит Нил ЛаБьют («Смерть на похоронах»). Вместе с Кейт Босуорт в фильме также сыграют Джастин Лонг, Джиа Кроватин и Люси Уолтерс.