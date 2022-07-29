Донецк, 29 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики добилась успехов на авдеевском направлении. Об этом 29 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

В эфире Первого канала руководитель республики рассказал, что подразделения ДНР добились успехов в направлении Авдеевки.

«Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении», — заявил Пушилин.