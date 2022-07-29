Кишинёв, 29 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Текущая волна распространения коронавируса, которая началась в Молдавии, вскоре, согласно прогнозам экспертов, должна пойти на спад. Об этом сообщила на телеканале TV8 министр здравоохранения республики Алла Немеренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы прогнозируем, по примеру других стран, что в конце августа пойдём на снижение. Но специалисты прогнозируют рост в октябре, когда может прийти новая волна, что весьма характерно для изменившегося «Омикрона», — сказала Немеренко.

Глава минздрава отметила, что за последнюю неделю в Молдавии снизилось количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Среди госпитализированных с этим диагнозом около 80% в тяжёлом состоянии, 30 человек подключены к ИВЛ.

Стоит отметить, что в Молдавии за прошлую неделю выявили 5793 случая заражения коронавирусом или около 200 человек на 100 тыс. населения. В Кишинёве начали возобновлять работу ковидных госпиталей, жителям рекомендовано носить маски в общественных местах.