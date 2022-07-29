Ташкент, 29 июля 2022, 13:00 — REGNUM Слова президента Франции Эммануэля Макрона о посещении Россией в Африке «хунт» оскорбительны для этих государств, заявил 29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Ташкенте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде стран Африки и заявил, что Москва занимается не сотрудничеством, а «пособничеством с ослабевшими политическими властями».
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