Чита, , 12:59 — REGNUM Чита, где сложилась напряжённая паводковая обстановка, активно противостоит разлившимся рекам. Как сообщает 29 июле телеграм-канал мэрии региона,

Паводок в Чите Мэрия Читы

в посёлке Биофабрика ведётся отсыпка береговой линии и создание защитных земляных валов для защиты территория от подтопления. Работают 8 самосвалов, погрузчик, ожидается прибытие грейдера. Работы находятся на контроле у руководителя администрации города Александра Сапожникова и главы администрации Железнодорожного района Алексея Пономарёва, которые находятся на месте.

Отмечается также, что работах по защите территории принимают активное участие жители окрестных домов частного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо эвакуации граждан из подтопленных территорий и закрытия дорог и моста, в Чите ведутся берегоукрепляющие работы.

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