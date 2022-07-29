Ташкент, , 12:59 — REGNUM Стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь. Об этом сегодня, 29 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Ташкенте.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, это стало понятно после заявлений представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что сейчас не время для переговоров России и Украины.

«Примерно неделю назад в одном из интервью я заявил, что у РФ нет предубеждений против переговоров с Украиной.

И тут же Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с Россией. По Фрейду сразу стало ясно, кто кем руководит», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля прибыл в Ташкент на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

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