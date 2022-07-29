Ярославль, 29 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославской области за первое полугодие 2022 года снизился объём розничной торговли, причём наиболее заметно падение в сфере общественного питания. Об этом сообщает Ярославльстат.

Ресторан

В целом оборот розничной торговли просел на по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,8%. Объём оборота пищевых продуктов уменьшился на 5,5 процента, непродовольственных товаров — на 6,2 процента.

Оборот общественного питания в январе–июне 2022 гда снизился в сопоставимых ценах на 10,6%. Иначе говоря, ярославцы и гости региона стали реже питаться в ресторанах и кафе.