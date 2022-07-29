Саранск, , 12:58 — REGNUM В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу в настоящее время составляет 20%, при нужном значении иммунизации — 80% взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

«Сейчас, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно первично привить еще 35 тыс. человек, а повторно вакцинировать — почти 85 тыс. человек», — подчеркнул министр и добавил, что, если и дальше жители республики хотят ходить без масок, необходимо прислушаться к рекомендациям врачей и сделать прививки.

Также Маркин отметил, что по прогнозам ВОЗ, этой осенью и зимой ожидаются три новых штамма вируса гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 26 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 608 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 69 060 случаев заражения коронавирусом, из них 19 — за предыдущие сутки.

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