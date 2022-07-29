Москва, 29 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов заявил ТАСС, что лесные пожары в республике не закончатся до тех пор пока не спадёт жара.

Sledcom.ru Лесной пожар

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«Это говорит о том, что мы сталкиваемся действительно с серьезными климатическими изменениями, потому что уже третий год стоят экстремально высокие температуры и очень продолжительное время», — сказал Федотов.

Он подчеркнул, что Якутия подготовилась к пожароопасному периоду, но необходимо готовиться к более глобальным природным изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, из Москвы в Якутию прибудет воздушное судно Ил-76. Самолёт будет перебрасывать лесопожарные формирования из других регионов на территорию Мирнинского района, где лесной пожар подошёл вплотную к селу Арылах.