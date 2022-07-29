Зеленокумск, Ставропольский край, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае будет создан еще один объект культуры — в городе Зеленокумске построят центр культурного развития. На финансирование строительства направят свыше 256 млн рублей, сообщили 29 июля в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.

Новый Дом культуры Ryazangov.ru

«Трехэтажное здание строится в центре города на площади Ленина. Внутри объекта предусмотрены два кинозала по 49 мест, библиотека с читальным залом на 37 человек, помещения ЗАГСа и конференц-зал на 71 место», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время строительство уже началось, заложен фундамент. Завершить стройку планируют за 19 месяцев — к началу 2024 года.

Как отметил и. о. министра строительства Валерий Савченко, введение в эксплуатацию центра культуры даст Зеленокумску новые рабочие места и «обширную зону для культурного развития и интересного досуга».