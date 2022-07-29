Зеленокумск, Ставропольский край, 29 июля 2022, 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае будет создан еще один объект культуры — в городе Зеленокумске построят центр культурного развития. На финансирование строительства направят свыше 256 млн рублей, сообщили 29 июля в пресс-службе министерства строительства и архитектуры края.
В настоящее время строительство уже началось, заложен фундамент. Завершить стройку планируют за 19 месяцев — к началу 2024 года.
Как отметил и. о. министра строительства Валерий Савченко, введение в эксплуатацию центра культуры даст Зеленокумску новые рабочие места и «обширную зону для культурного развития и интересного досуга».