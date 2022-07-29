Нур-Султан, , 13:07 — REGNUM Переписывание истории постсоветских стран — это первая стадия операции по изоляции России и ее расколу. Об этом 29 июля рассказал в интервью ИА REGNUM историк и писатель Дмитрий Верхотуров, автор книги «Казахский геноцид», которого не было».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению историка, Запад хочет превратить Украину и Казахстан во враждебные России государства со всеми вытекающими последствиями.

«Подобная стратегия решает несколько задач. Во-первых, изоляцию России и подготовку условий для ее территориального распада. Во-вторых, прямой доступ для США и НАТО в Среднюю Азию и Казахстан с удобным логистическим маршрутом. В-третьих, выход к западным границам Китая, что позволяло осуществить его блокаду с моря и с суши, и тем самым добиться его ослабления», — перечислил писатель.

Собеседник считает, что искажение истории постсоветских стран — это «начальная, идеологическая стадия, направленная на возбуждение острой враждебности к России и русским».

«Поражение Украины, конечно, сильнейшим образом подрывает этот план. Однако, думаю, что от него не отказались полностью, и будут и дальше пытаться насаждать русофобию в Казахстане», — предположил Верхотуров.

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