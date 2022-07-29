Брюссель, 29 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле ускорилась до 8,9%. Об этом 29 июля следует из данных Евростата.

Инфляция

По предварительной оценке, годовая инфляция выросла с 8,6% в июне до 8,9% в июле. Таким образом, этот показатель вновь обновил исторический максимум.

Ранее в Financial Times заявили, что экономический рост в Германии во втором квартале 2022 года остановился из-за резкого роста цен на энергоносители и максимального уровня инфляции за последние четыре десятилетия.