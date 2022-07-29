Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Территорию некогда крупнейшего на юге России торгового комплекса «Атлант-Сити» в Ростовской области отдадут под застройку. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на депутатский запрос, сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«При участии органов прокуратуры области разработан план взаимодействия с бизнес-сообществом, прорабатываются перспективы использования ранее занимаемых торговым комплексом земель для развития соответствующей инфраструктуры и жилой застройки», — цитирует документ издание 161.ru.

Уточняется, что в Ростовской области организовано четыре площадки, куда было перемещено более тысячи предпринимателей, работающих ранее на территории аксайских рынков.

ИА REGNUM напоминает, что рынок «Атлант», расположенный на выезде из Ростова-на-Дону, был закрыт в апреле 2021 года. Земельные участки, принадлежащие Аксайскому району, были незаконно переданы в частные руки. Закрытие крупнейшего рынка стало началом массовых задержаний. Так, был задержан многолетний глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Затем под стражу взяли ещё нескольких фигурантов дела о земельных махинациях, мошенничестве и отмывании денег, длившихся на протяжении 20 лет.