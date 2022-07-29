Кострома, 29 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Жителя Костромы будут судить за половые преступления, совершенные в отношении 65 девочек в возрасте от 10 до 16 лет. Об этом сообщает Свердловский районный суд города.

Свердловский районный суд Костромы

По версии следствия в период с 2015 по 2020 год фигурант вёл интернет-переписку с несовершеннолетними, представляясь им сверстницей. Путём уговоров и шантажа он заставлял жертв делать интимные фотографии.

«Деятельность Д. распространилась на всю территорию России. Ему было достоверно известно о возрасте своих жертв», — отражает позицию следствия суд.

Первое слушание по делу назначено на 4 августа. Поскольку речь идёт о половой неприкосновенности детей, заседания будут проходить в закрытом режиме.