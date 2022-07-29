Воронеж, , 12:51 — REGNUM Автор Большой воронежской экологической тропы Алексей Саниев получил ранение в Донбассе, где находится в качестве добровольца. Сообщение об этом появилось в соцсетях на странице Большой воронежской экотропы 28 июля.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Алексей ранен в ногу и голову, от взрыва украинской мины, при разминировании улицы Куинджи, спасая жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Под постом появились десятки комментариев с пожеланиями выздоровления.

«Лучшие из лучших всегда на передовой. Надеюсь на скорую поправку Алексея!» — комментируют пользователи.

«Лёш, если прочитаешь мой коммент, выздоравливай скорей, ты человек уникальный», — написал известный воронежский краевед и градозащитник Ольга Рудева.

«Твой выбор достоин уважения! Давай выздоравливай и знай, что ты нужен не только на передовой, но и в строю воронежских общественников!» — обратился в Алексею Саниеву зампредседателя воронежской Общественной палаты Валерий Черников.

Большая воронежская экологическая тропа представляет собой кольцевой маршрут из сети дорог и троп, проходящий по Центральному, Коминтерновскому и Железнодорожному районам Воронежа, Новоусманскому и Рамонскому районам области.