Луганск, , 12:50 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник 29 июля сообщил в своем телеграм-канале о сотрудничестве Омской области с городом Стахановым:

Омская область взяла шефство над городом Стахановом Телеграм-канал Леонида Пасечника

«Сибирская стойкость и стахановский задор — отличная связка. Омская область взяла шефство над городом Стахановом. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Бурков и глава Администрации шахтерского города Сергей Жевлаков.

Омичи сразу же от слов перешли к делу — в регионе уже формируются гуманитарные колонны с материалами, необходимыми для восстановления коммунальных объектов. Буквально в начале следующей недели в Стаханов прибудут фуру с первыми кубометрами древесины и всем тем, что необходимо для ремонта кровли.

Кроме того, Александр Бурков отметил, что в области есть несколько крупных предприятий, специализирующихся на изготовлении труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства. А поскольку подшефный регион остро нуждается в подобного рода изделиях, то поставки начнутся также в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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