Асбест, Свердловская область, 29 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Жителя Свердловской области отдали под суд за убийство девушки и её маленького брата, совершённое в 2001 году. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 29 апреля 21 год назад этот гражданин вооружился отвёрткой, пришёл в гости к своей знакомой и убил её и её брата 1994 года рождения. Девушку он зарезал, а её брата, ставшего свидетелем расправы, задушил. Затем он похитил ювелирные изделия на общую сумму 14 тыс. рублей и сбежал.

Вину обвиняемый не признал. Тем не менее обвинительное заключение по его делу утверждено прокуратурой. Материалы дела направлены в Асбестовский городской суд.