Нижний Новгород, 29 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе дополнительные средства на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды получат 11 регионов из 14-ти. Финансирование необходимо для завершения начатых работ в малых городах. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство парка

Речь идёт о воплощении в жизнь лучших проектов благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях. Данные проекты были отобраны по итогам Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.

Дополнительные федеральные средства выделяются из резервного фонда правительства. Финансирование необходимо для завершения начатых работ. Всего распределено более 3,6 млрд рублей, что позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году.

В Поволжье дополнительные средства получат 11 регионов из 14-ти. Больше всего средств направят в Башкирию и Нижегородскую область — соответственно 328 652 тыс. рублей и 210 837,3 тыс. рублей. Тройку лидеров по объёму дополнительной федеральной поддержки замыкает Оренбургская область, куда направят 95 500 тыс. рублей.

Меньше всего «резервных» средств получат Ульяновская область и Мордовия, куда перечислят соответственно 9 700 тыс. рублей и 9 368 тыс. рублей.

Что касается других регионов, то в Саратовскую область направят 76 900 тыс. рублей, в Прикамье — 73 210 тыс. рублей, Удмуртию — 48 300 тыс. рублей, Кировскую область — 30 784 тыс. рублей, Чувашию – 17 320 тыс. рублей, Пензенскую область – 11 477 тыс. рублей.

Отметим, что дополнительные средства не получат Татария, Марий Эл и Самарская область.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.