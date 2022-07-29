Дамаск, , 12:56 — REGNUM Конвой ООН с гуманитарной помощью из 14 грузовиков вошел из Турции на территорию Сирии через пограничный переход Баб-эль-Хава в пятницу, 29 июля. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Гуманитарный конвой ООН Arabianbusiness.com

Журналисты отмечают, что это первая поставка гуманитарной помощи, направленной в Сирию после продолжительного перерыва. Возобновление поставок помощи стало возможным после того, как Совет Безопасности ООН согласился продлить срок действия механизма доставки гуманитарной помощи через Турцию на шесть месяцев.

Истечение срока действия предыдущего мандата привело к тому, что ряд районов Сирии на протяжении более чем 20 суток были отрезаны от поставок помощи.

По оценкам экспертов, от поставок помощи зависят сотни тысяч сирийцев, которые проживают на оккупированной боевиками территории.