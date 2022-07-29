Донецк, 29 июля 2022, 12:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 12:30 по городу был нанесён удар с украинских позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали Петровский и Ленинский районы Донецка.