Донецк, , 12:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 12:30 по городу был нанесён удар с украинских позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали Петровский и Ленинский районы Донецка.