Молдавия, , 12:46 — REGNUM В аэропорту 29 июля очередной раз объявили тревогу из-за сообщения о «минировании». Об этом сообщает местный интернет портал Rupor.

Аэропорт Кишинева Airport.md

Это уже 18 сообщение о «бомбе» в воздушной гавани за июль. Все предыдущие оказались ложными, но каждый раз в аэропорту проводят эвакуацию и обследование территории.

Кроме того, по данным пресс-секретаря Генерального комиссариата полиции Марианы Бециву, неизвестный также сообщил о «бомбе» в здании Высшей судебной палаты Молдавии.

Стоит отметить, что в Молдавии выезд бригады сапёров при сообщении о минировании обходится бюджету в 60 тыс. леев (около 190 тыс. рублей по курсу). Ранее в полиции сообщили о задержании того, кто делал ложные сообщения, но ситуация не изменилась.

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