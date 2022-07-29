Уфа, 29 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Фестиваль «Башкирская лошадь» стартовал в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

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Сообщается, что фестиваль стартовал 29 июля на берегу озера Графское. Мероприятие началось с конноспортивных состязаний.

Отмечается, что в рамках проекта начал работу и межрегиональный фестиваль «Мәргән уҡсы».

«Помимо популяризации одного из видов традиционных башкирских игр, движение «Мэргэн уксы» пропагандирует ношение национальной этнической одежды», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в 2022 году участниками фестиваля стали порядка ста лучников из Пермского края, Башкирии, Калмыкии, Челябинской, Астраханской, Омской областей, Москвы и Екатеринбурга.