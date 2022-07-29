Красногорск, 29 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Московской области организовали контроль за состоянием диких птиц охотничьего ресурса из-за сообщений Минсельхоза России о росте заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц в отдельных регионах, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

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Жителей Подмосковья призвали не покупать мясо дикой птицы без уверенности в том, что оно не заразно. Высокопатогенный грипп птиц — острое инфекционное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу

По словам министр экологии и природопользования Тихона Фирсова, в Подмосковье случаев птичьего гриппа не выявлено, но ситуация может измениться в любой момент. Поэтому контроль усиливается особенно на маршрутах сезонной миграции водоплавающих птиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц выявлено на территории Калужской области.

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