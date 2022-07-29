Москва, , 12:46 — REGNUM В Совфеде указали на применение Украиной нацистских методов из-за обстрела ВСУ СИЗО с украинскими пленными в ДНР.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Уничтожают своих же солдат и боевиков, находящихся в плену, чтобы не болтали лишнего. Абсолютно нацистский метод», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские нацисты нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержатся пленные военные ВСУ.

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