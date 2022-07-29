Москва, 29 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Совфеде указали на применение Украиной нацистских методов из-за обстрела ВСУ СИЗО с украинскими пленными в ДНР.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«Уничтожают своих же солдат и боевиков, находящихся в плену, чтобы не болтали лишнего. Абсолютно нацистский метод», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские нацисты нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержатся пленные военные ВСУ.