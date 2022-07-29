Красноярск, , 12:46 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Красноярском крае начала очередной подъём с 20 июля. Об этом заявил в ходе прямого эфира министра здравоохранения региона Борис Немик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, существенный рост заболеваемости прогнозируется на август–сентябрь, когда граждане начнут возвращаться из отпусков. Впрочем, министр считает, что новая волна будет короче и менее интенсивной, чем предыдущие.

При этом локдауна пока можно не опасаться. По мнению Бориса Немика, ситуация в настоящее время совершенно не та, что была в 2020 году. Однако отдельные мероприятия для разобщения граждан всё же могут быть приняты.

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