Красноярск, 29 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Красноярском крае начала очередной подъём с 20 июля. Об этом заявил в ходе прямого эфира министра здравоохранения региона Борис Немик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

По его словам, существенный рост заболеваемости прогнозируется на август–сентябрь, когда граждане начнут возвращаться из отпусков. Впрочем, министр считает, что новая волна будет короче и менее интенсивной, чем предыдущие.

При этом локдауна пока можно не опасаться. По мнению Бориса Немика, ситуация в настоящее время совершенно не та, что была в 2020 году. Однако отдельные мероприятия для разобщения граждан всё же могут быть приняты.