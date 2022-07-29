Владикавказ, , 12:45 — REGNUM Столицу Северной Осетии и крупнейший город Турции Стамбул свяжет прямое авиасообщение. Полеты по данному маршруту будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Раз в неделю из Владикавказа будет летать самолет «Суперджет-100», рассчитанный для перевозки до 108 пассажиров, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс запланирован на 1 августа 2022 года.

Самолет Pixabay.com

«Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах «Суперджет-100», по средам. Цена билета в одну сторону от 12 832 рублей», — говорится в сообщении.

Время в пути составит 2 часа 20 минут. Вылет из Стамбула запланирован на 16:30 местного времени. В столицу Северной Осетии самолет прибудет в 18:50, после чего в 20:00 будет осуществлен обратный вылет.

Напомним, «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту города Иркутска.