Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Военные добровольцы, заключившие контракты для прохождения воинской службы в артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский», получат от властей Ленинградской области социальную поддержку в виде единовременных выплат в 200 тыс. рублей и многое другое. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 29 июля в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

«Регион обеспечит добровольцам единовременные выплаты на общую сумму 200 тыс. рублей, преимущество при зачислении в государственные образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, а также берет на себя обязательства по предоставлению детям военнослужащих первоочередного права на предоставление места в детском саду при наличии очередности», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что региональные льготы будут предоставлены всем военнослужащим дивизионов, независимо от места регистрации.

«Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по телефону: 8 (812) 572-20-30 или по адресу: Санкт-Петербург, набережной реки Фонтанки, 90»,— подытожили в пресс-службе.

Добавим, военный комиссариат Ленинградской области проводит набор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в именные подразделения региона на воинские должности подлежащие замещению прапорщиками, сержантами и солдатами. Требования к кандидатам: здоровье категории А и Б (годен, годен с ограничениями), возраст от 18 до 60 лет с образованием не ниже основного общего (9 классов). А также имеющих профессиональную подготовку: пребывающих в запасе, прошедшую военную службу по призыву или по контракту; не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Заметим, что кандидатам обещают выплаты: повышенное денежное довольствие от 200 тыс. рублей и ежемесячные надбавки к нему, суточные в размере 2,8 тыс. рублей, выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях (8 тыс. рублей в сутки). премия за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, а также выплаты в размере 2% от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни. Денежные компенсации взамен неиспользованных суток отдыха.

«Итого, в среднем для рядового и сержантского состава от 200 тыс. до 465 тыс. рублей», — уточнили в военном комиссариате.

Но это не все, военнослужащим, готовым защищать родину, в Ленобласти обещают льготы в виде льготного исчисления выслуги лет (день за три), статус участника боевых действий и кредитные каникулы на полгода.

В случае ранения военнослужащий получит страховую выплату от 74 тыс. рублей, единовременную выплату в 3 млн рублей и погашение кредитов. Если же ранение приведет к инвалидности I группы от государства гарантируется страховое обеспечение в 2,2 млн рублей и ежемесячная компенсация в 20,7 тыс. рублей, а от региона 1 млн рублей. Инвалиды II и III группы также могут рассчитывать на страховое обеспечение и ежемесячную компенсацию (1,4 млн рублей и 10,3 тыс. рублей, за инвалидность группы II/ 742,1 тыс рублей и 4,1 тыс. рублей за инвалидность группы III) и выплату от Ленобласти 750 тыс. рублей. В случае получения увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкое расстройство функции организма от региона гарантирована выплата в 500 тыс. рублей.

В случае гибели военнослужащего регионального артиллерийского дивизиона, его родственники получат от государства страховую выплату в 2,9 млн рублей, единовременную выплату в 5 млн рублей, единовременное пособие в 4,5 млн рублей. погашение кредитов и ежемесячную денежную компенсацию. А также от Ленобласти единовременную выплату в 2 млн рублей.