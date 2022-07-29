Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Конкуренция на выборах депутатов в муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга составит семь человек на один мандат. Об этом 29 июля заявил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конкуренция на выборах выше, чем в 2019 году. В 2019 году в среднем на один мандат претендовали пять кандидатов, на данный момент это семь кандидатов, то есть на 40% больше выдвинуто, чем в 2019 году», — отметил Мейксин.

Глава избиркома добавил, что в 2022 году на выборах депутатов муниципальных советов будут представлены кандидаты разных возрастных категорий. В возрасте от 18 до 22 лет выдвинулись 16 кандидатов. Большинство, 82 кандидата — от 30 до 40 лет. И всего два человека старше 70 лет будут участвовать в выборах.

В 2022 году, учитывая эпидобстановку, принято решение о проведении голосования в рамках одного дня. При этом необходимые санитарные меры будут соблюдаться.

Выдвижение кандидатов завершилось 24 июля. Дополнительные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в единый день голосования, 11 сентября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЕР» проведёт праймериз в Петербурге перед выборами в муниципальные советы