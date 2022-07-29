Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Конкуренция на выборах депутатов в муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга составит семь человек на один мандат. Об этом 29 июля заявил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Конкуренция на выборах выше, чем в 2019 году. В 2019 году в среднем на один мандат претендовали пять кандидатов, на данный момент это семь кандидатов, то есть на 40% больше выдвинуто, чем в 2019 году», — отметил Мейксин.

Глава избиркома добавил, что в 2022 году на выборах депутатов муниципальных советов будут представлены кандидаты разных возрастных категорий. В возрасте от 18 до 22 лет выдвинулись 16 кандидатов. Большинство, 82 кандидата — от 30 до 40 лет. И всего два человека старше 70 лет будут участвовать в выборах.

В 2022 году, учитывая эпидобстановку, принято решение о проведении голосования в рамках одного дня. При этом необходимые санитарные меры будут соблюдаться.

Выдвижение кандидатов завершилось 24 июля. Дополнительные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в единый день голосования, 11 сентября 2022 года.