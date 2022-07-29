Донецк, 29 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка снова подверглись артиллерийскому обстрелу вооружённых украинских формирований. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка.