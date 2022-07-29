Артиллерия ВСУ выпустила по Донецку десять снарядов
Донецк, 29 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия ВСУ
В 12:15 нанесён удар с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено десять снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Гольмовского, Горловки и Донецка.