Донецк, 29 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:15 нанесён удар с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Гольмовского, Горловки и Донецка.