В Якутии мэр обвинил прокуратуру в провокационных проверках
Вилюйск, Якутия, 29 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава города Вилюйск в Якутии Нюргустан Афанасьев заявил СМИ о том, что его и сотрудников горадминистрации «кошмарит» прокуратура. Всестроннее административное давление он объяснил приближением выборов мэра, сообщило ИА SakhaDay.
Глава муниципалитета уверен, что его и сотрудников администрации вызывают на допросы без всяких оснований.
По его словам, правоохранители интересовались, как мэр получил земельный участок и требовали от его заместителя определённых показаний. Сам глава уверяет, что земля была выдана ему как многодетному отцу. По его словам, проверялась также переписка специалиста-землеустроителя мэрии, был грубый обыск в кабинетах здания администрации, допрашивалась сотрудник по земельным и имущественным отношениям.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля мэр Вилюйска вступил в КПРФ.