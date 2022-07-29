Вилюйск, Якутия, 29 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава города Вилюйск в Якутии Нюргустан Афанасьев заявил СМИ о том, что его и сотрудников горадминистрации «кошмарит» прокуратура. Всестроннее административное давление он объяснил приближением выборов мэра, сообщило ИА SakhaDay.

sempsons Обыск

Глава муниципалитета уверен, что его и сотрудников администрации вызывают на допросы без всяких оснований.

«Без представления, без пояснения причин начали проводить обыски и изъятие документов, связанных с имуществом и землей. Потом начались допросы моих сотрудников. В этот же день ночью заместителю главы Татьяне Кондаковой позвонили в 1 час ночи и попросили подойти в отдел полиции. При этом, если нет уголовного состава, то по закону опросы проводятся в рабочее время по желанию человека. На следующий день ее держали в полиции с 8 утра без обеда до 3 часов дня», — рассказал Нюргустан Афанасьев.

По его словам, правоохранители интересовались, как мэр получил земельный участок и требовали от его заместителя определённых показаний. Сам глава уверяет, что земля была выдана ему как многодетному отцу. По его словам, проверялась также переписка специалиста-землеустроителя мэрии, был грубый обыск в кабинетах здания администрации, допрашивалась сотрудник по земельным и имущественным отношениям.

«Все как будто с цепи сорвались. Моих людей привлекают на допросы без оснований, вызывают в ночь, осматривают телефонную переписку и так далее. Уверен, что все эти провокационные проверки связаны с выборами», — отметил мэр Вилюйска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля мэр Вилюйска вступил в КПРФ.